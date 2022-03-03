РИАМО - 3 мар. На территории Подмосковья с 4 марта отменяют использование QR-кодов. Также в регионе отменяют ограничения в сфере культурно-массовых мероприятий, следует из опубликованного постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Однако в области продолжают действовать ограничения по Covid-безопасности.

Так, в области остается рекомендация по соблюдению домашнего режима лицам старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Также в общественных местах по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, нельзя проводить массовые мероприятия за исключения тех, которые организованы властями.

Ранее в Подмосковье можно было проводить массовые мероприятия с количеством более 100 человек при наличии у посетителей QR-кода, ПЦР-теста или справки.

Кроме того, заполняемость театров и музеев могла достигать не более 70% при наличии QR-кода, ПЦР-теста, справки у посетителей.

Также заселяться в подмосковные гостиницы более чем на 3 дня могли только привитые граждане, с сертификатом, справкой о наличии антител или отрицательным ПЦР-тестом.

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