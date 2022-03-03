РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков обратился со словами благодарности к активным и неравнодушным жителям округа, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
В четверг Волков выступил с отчетом о работе администрации округа в 2021 году.
«Ваши обращения, наши дорогие жители, подсвечивают нам болевые точки, задают вектор наше совместной работы», - сказал Волков.
Он отметил, что в конце минувшего года в ДК «Подмосковье» заместители главы провели единый прием граждан. Благодаря этому удалось выслушать около 300 жителей.
«Считаю такой формат эффективным, и дальше будем проводить большие приемы жителей. Думаю, выйдем на месячный цикл», - добавил Волков.
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