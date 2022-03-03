РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Полицейские Балашихи задержали жителя Москвы, подозреваемого в серии краж выпрямителей питания, сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступили заявления от представителей компании связи, так как были похищены 12 выпрямителей питания, расположенных на столбах базовых станций в Балашихе и Реутове. Сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 43-летний житель Москвы.

По данным фактам следователем Следственного управления МУ МВД возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.