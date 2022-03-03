РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Спасатели Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках месячника «Тонкий лед» продолжают следить за безопасностью для предотвращения гибели людей на льду, жителям Балашихи вновь напомнили, как определить прочность льда визуально — по цвету, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо уметь определять на вид его толщину.

Прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком является прочным. На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Тонким считается лед, если его цвет молочно-мутный. Серый лед, обычно ноздреватый и пористый, обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Тонким также является лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова), а также в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Лучший способ не провалиться в полынью — это не игнорировать предупреждения и не ступать на лед в непроверенных местах.