РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В нынешнем году в подмосковном Подольске отремонтируют 330 подъездов, завершить работы планируют к 1 сентября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В горокруге продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. В план ремонта в 2022 году по программе «Формирование современной комфортной среды» включено 330 подъездов, 110 из них – по софинансированию (возмещение части затрат за выполненный ремонт подъездов), 220 – за счет внебюджетных источников управляющих компаний (по ставке содержания и ремонта).

Работы по ремонту подъездов многоквартирных домов, включенных в план 2022 года, должны быть завершены к 1 сентября. В настоящее время работы проводятся более чем в 20 подъездах.