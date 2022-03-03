РИАМО - 3 мар. Московское областное управление ФАС России отказалось вносить сведения об ООО «Газстройинжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС России поступило обращение от администрации городского округа Фрязино.

Руководство округа просило внести сведения об ООО «Газстройинжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта, в рамках которого компания обязалась подготовить проектную и рабочую документацию по перекладке газопровода низкого давления, попадающего в зону строительства объекта социального назначения.

Чтобы подтвердить исполнение своих обязательств по договору, организация представила документы и сведения, в соответствии с которыми должностное лицо администрации муниципалитета согласовало проект полосы отвода газопровода.

Кроме того, должностное лицо администрации городского округа Фрязино было привлечено к административной ответственности, так как не подписало документы о приемке и не направило в компанию мотивированные отказы от принятия оказанных услуг.

Мособлэкспертиза направила письмо об отказе в принятии документов из-за того, что организация предоставила не все необходимые документы. Тогда ООО «Госстройинжиниринг» направило запрос исходных данных по контракту.

Московское областное УФАС пришло к выводу, что организация не допустила нарушений. Поэтому сведения о ней не подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков.

Администрация не согласилась с принятым решением и обратилась в суд. Однако девятый апелляционный суд отказал ей в удовлетворении ее требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.