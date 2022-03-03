РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Заместитель главы городского округа Мытищи Сергей Покатило провел рабочую встречу с представителями МКУ «Водосток» по вопросу работоспособности очистных сооружений ливневых сточных вод на Новомытищинском проспекте, д. 49, корп. 2. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Накануне жители близлежащих домов выразили опасение по поводу возможного загрязнения реки Яузы, так как обратили внимание, что недалеко от очистных сооружений лед на реке имел оттенок темного цвета.

В результате осмотра очистных сооружений никаких видимых признаков неисправности не замечено. По словам представителя МКУ «Водосток», техническое обслуживание очистных сооружений проводится согласно регламенту. Со стороны МКУ «Водосток» будет усилен контроль за обслуживанием ЛОСов.

По словаи Покатило, данный вопрос остается на контроле.