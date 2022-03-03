РИАМО - 3 мар. Строители приступили к возведению третьего этажа пристройки к поликлинике в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
«В настоящий момент строительная готовность здания пристройки к поликлинике №1 Реутова составляет 20%, строители приступили к заливке монолита третьего этажа. На объекте задействованы 60 человек и шесть единиц техники», - говорится в сообщении.
Ввод в строй нового объекта ждут тысячи реутовчан, для которых его запуск будет означать не только расширение приема узких специалистов, открытие новых направлений лечения, например, таких как стоматология, но и ликвидацию очередей.
В четырехэтажном здании общей площадью 2,9 тыс. кв. м разместятся терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты врача-травматолога с перевязочной и гипсовой, врача ревматолога, отделение профилактики для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет.
Пристройку с действующим зданием поликлиники соединят межэтажным переходом.
Проектирование и строительство нового корпуса предусмотрены государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются из средств бюджета.
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