В предстоящие выходные пройдут сразу несколько интересных концертов – на сцене выступят Jony, Мот, Егор Крид и комик Павел Воля. В столице откроются выставки «От Аввакума до Агафьи» и «Мумии Древнего Египта». В кинотеатрах выйдут комедия «Хочу замуж» и драма «Первый снег». Об этих и других событиях, которые пройдут с 5 по 8 марта в столице, читайте в гиде РИАМО.
КОНЦЕРТЫ
Jony
В понедельник на сцене клуба Gipsy выступит российский певец Jony. Артист исполнит свои хиты «Лилии», «Комета» и другие треки. Мероприятие клубного формата начнется в 23:00, Jony выйдет на сцену не ранее 02:00. При этом выступление артиста будет не единственным элементом ночной программы. Билеты можно купить на сайте площадки.
Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2, клуб Gipsy
Когда: 7 марта в 23:00
Стоимость: от 4 000 рублей
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«Симфонические рок-хиты»
Во вторник пройдет концерт «Симфонические рок-хиты». На нем прозвучат любимые песни Queen, AC/DC, Scorpions, Led Zeppelin в оркестровой транскрипции. Слушатели смогут по-новому взглянуть на возможности симфонической музыки. Билеты еще доступны по ссылке.
Где: г. Москва, Гранатный пер., д. 7, стр.1, Центральный Дом архитектора
Когда: 6 марта в 17:00
Стоимость: от 1 400 рублей
Ирина Дубцова
7 марта состоится еще один концерт – на сцене клуба «16 тонн» выступит Ирина Дубцова, известная своими лирическими треками. Для зрителей прозвучат всеми любимые и новые песни. Билеты можно купить на сайте «Яндекс. Афиша».
Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»
Когда: 7 марта в 20:00
Стоимость: от 2 200 рублей
«Штраус-Гала»
В субботу в лютеранском соборе Москвы состоится концерт классической музыки. В исполнении органиста Игоря Белоконя и ансамбля солистов Симфонического оркестра Министерства обороны РФ прозвучат знаменитые сочинения Иоганна Штрауса: «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса» и другие. Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.
Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла
Когда: 5 марта в 15:00
Стоимость: от 1 000 рублей
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Мот
В преддверии 8 Марта состоится концерт самого романтичного рэпера России Мота – это настоящий подарок для жительниц столицы. Он исполнит как лирические песни, так и громкие хиты, которые так полюбились публике. Входной билет на концерт можно найти на сайте площадки.
Где: г. Москва, ул. Лесная, д. 20, стр. 5, Bla Bla Bar
Когда: 7 марта в 19:00
Стоимость: от 3 000 рублей
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
В понедельник с большим электрическим концертом выступят Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Мероприятие состоится в клубе AdrenalineStadium. Организаторы обещают, что зрители почувствуют дух рок-н-ролла от настоящих легенд. Билеты можно купить на сайте площадки.
Где: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, стр. 17, клуб Adrenaline Stadium
Когда: 7 марта в 20:00
Стоимость: 3 200 рублей
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«Я нравлюсь женщинам»
В Международный женский день в «Крокус Сити Холле» состоится ежегодный праздничный концерт «Я нравлюсь женщинам». На сцене со своими лирическими и глубокими песнями выступят самые яркие мужчины отечественной эстрады – Григорий Лепс, Стас Михайлов и Emin. Приобрести билеты можно на сайте концертной площадки.
Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»
Когда: 8 марта в 20:00
Стоимость: от 2 500 рублей
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Егор Крид
Еще один яркий исполнитель российской эстрады и главный любимец девушек даст концерт 8 марта. Егор Крид уже к 20 годам стал одним из самых востребованных исполнителей, а в последнее время он активно покоряет ТикТок. На сцене MusicMediaDome он исполнит свои хиты и треки из раннего творчества. Купить билеты на концерт можно тут.
Где: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2, концертный зал Music Media Dome
Когда: 8 марта в 18:00
Стоимость: от 2 000 рублей
«Король и Шут»
В субботу музыканты группы «Король и Шут» дадут концерт в честь 10-летия альбома TODD – последнего творения Михаила Горшенева. В программу войдут все лучшие песни со сдвоенной пластинки, исполненные музыкантами в оригинальном звучании. Изюминка концерта – отреставрированные оригинальные звуковые дорожки с голосом автора, которые будут использованы в ключевых песнях альбома «TODD».Особым гостем станет Алексей Горшенев. Купить билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».
Где: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, стр. 17, клуб Adrenaline Stadium
Когда: 5 марта в 19:00
Стоимость: от 2 700 рублей
«Гала-концерт 8 марта. Орган, дудук, саксофон, оркестр»
Во вторник в честь Международного женского дня состоится праздничный концерт. Многогранная и безграничная, составляющая основу всей музыкальной культуры, музыка разных народов мира прозвучит под сводами старинного собора на Китай-городе. Гершвина, Баха, Вивальди, Оффенбаха музыканты исполнят в необычных обработках. Билет на мероприятие можно купить на сайте фонда «Бельканто».
Где: Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла
Когда: 8 марта в 13:00
Стоимость: от 800 рублей
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СПЕКТАКЛИ
«Ложные признания»
Премьерный показ спектакля состоится на сцене Театра имени Пушкина 8 марта. По сюжету в дом к богатой вдове поступает на службу адвокат, который решает завоевать сердце женщины. Однако и у других есть на него планы. На сцене раскроют, что движет героями – чувства или корысть? Билеты на спектакль можно купить на сайте театра.
Где: г. Москва, Тверской бул., д. 23, Театр им. Пушкина
Когда: 8 марта в 19:00
Стоимость: от 1 000 рублей
«Шашни»
Спектакль «Шашни» – об изменах, а, точнее, о женщине, которая нашла неординарный выход из довольно типичной ситуации. На сцене покажут, удастся ли ей выиграть начатую битву и стоит ли эта победа затраченных усилий. Билеты можно приобрести по ссылке.
Где: г. Москва, Комсомольская пл., д. 4, ЦДКЖ
Когда: 7 марта в 19:00
Стоимость: от 1 500 рублей
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«Чехов-Gala»
Спектакль создан по мотивам пьес А. П. Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей» и «О вреде табака». Со сцены Российского академического Молодежного театра расскажут сразу все эти истории – они будут врываться одна в другую. Зрители увидят настоящий калейдоскоп страстей, столкновений и замыслов. Купить билеты можно тут.
Где: г. Москва, Театральная пл., д. 2, РАМТ
Когда: 7 марта в 19:00
Стоимость: от 800 рублей
STAND UP ШОУ
Павел Воля
Один из самых известных комиков России Павел Воля выступит с концертом в «Барвиха LuxuryVillage». Он традиционно поговорит о власти, детях, образовании, изменах и, конечно же, женщинах. Продолжительность шоу – два часа. На сайте «Яндекс. Афиша» еще можно купить билеты.
Где: г. Москва, Рублево-Успенское ш., д. 114, «Барвиха Luxury Village»
Когда: 6 марта в 19:00
Стоимость: от 10 000 рублей
Павел Дедищев
Еще один комик даст концерт в предстоящие выходные. На сцене CoinEventHall выступит Павел Дедищев. Он является участником таких шоу, как «Stand Up на ТНТ», «Созвон», а также проекта Outside Stand up. Сбор гостей – с 18:30. Мероприятие начнется в 19:00. Билеты еще доступны для покупки.
Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, Coin Event Hall
Когда: 6 марта в 19:00
Стоимость: от 900 рублей
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ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ
«От Аввакума до Агафьи»
Музей-заповедник «Коломенское» 1 марта открывает выставку «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества». Этот проект посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. На выставке посетители смогут увидеть более 400 предметов XVI – начала XX веков, а также целый комплекс предметов, связанных с Агафьей Лыковой – единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, которую геологи нашли в тайге. Именно эти экспонаты и расскажут об истории старообрядчества в России. Билеты на выставку можно купить на сайте музея.
Где: г. Москва, пр-т Андропова, д. 39, стр. 69, музей-заповедник «Коломенское»
Когда: 1 марта – 15 мая, с 10:00 до 18:00
Стоимость: от 125 рублей
«Мумии Древнего Египта»
В Пушкинском музее 1 марта впервые открылась выставка, посвященная мумиям Древнего Египта. Там представлено свыше 400 экспонатов. Ранее большая часть из них была доступна только специалистам. Билеты можно приобрести на сайте музея.
Где: г. Москва, ул. Волхонка, д. 12, Музей им. Пушкина
Когда: 1 марта – 31 мая
Стоимость: от 300 рублей
Маркет «4 сезона»
Традиционный маркет «4 сезона» будет работать в центре дизайна Artplay 6 и 7 марта. Посетители смогут купить дизайнерскую одежду, необычные украшения и другие предметы от мастеров со всей страны. Также можно будет принять участие в различных мастер-классах. Вход на маркет свободный. Подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте проекта.
Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3, центр дизайна Artplay
Когда: 6 и 7 марта с 12:00 до 20:00
Стоимость: бесплатно
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КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Хочу замуж»
В центре сюжета история Любы и Сергея, у которых все в жизни пошло не по плану после их встречи. Знакомство запускает череду событий, которые поменяют их жизни.
В ролях: Милош Бикович, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Юлия Ауг и другие.
«Первый снег»
В фильме покажут историю, как в современной Москве стать наилучшей версией себя, научиться любить и быть собой. Герои фильма – выпускница МГИМО Кристина и дочь ее начальницы Алиса – встретятся, когда выйдет первый снег, чтобы сделать первый шаг к свободе.
В ролях: Елена Морозова, Маргарита Аброськина, Марина Маныч и другие.
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