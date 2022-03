В предстоящие выходные пройдут сразу несколько интересных концертов – на сцене выступят Jony, Мот, Егор Крид и комик Павел Воля. В столице откроются выставки «От Аввакума до Агафьи» и «Мумии Древнего Египта». В кинотеатрах выйдут комедия «Хочу замуж» и драма «Первый снег». Об этих и других событиях, которые пройдут с 5 по 8 марта в столице, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Jony

В понедельник на сцене клуба Gipsy выступит российский певец Jony. Артист исполнит свои хиты «Лилии», «Комета» и другие треки. Мероприятие клубного формата начнется в 23:00, Jony выйдет на сцену не ранее 02:00. При этом выступление артиста будет не единственным элементом ночной программы. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3/4, стр. 2, клуб Gipsy

Когда: 7 марта в 23:00

Стоимость: от 4 000 рублей

«Симфонические рок-хиты»

Во вторник пройдет концерт «Симфонические рок-хиты». На нем прозвучат любимые песни Queen, AC/DC, Scorpions, Led Zeppelin в оркестровой транскрипции. Слушатели смогут по-новому взглянуть на возможности симфонической музыки. Билеты еще доступны по ссылке.

Где: г. Москва, Гранатный пер., д. 7, стр.1, Центральный Дом архитектора

Когда: 6 марта в 17:00

Стоимость: от 1 400 рублей

Ирина Дубцова

7 марта состоится еще один концерт – на сцене клуба «16 тонн» выступит Ирина Дубцова, известная своими лирическими треками. Для зрителей прозвучат всеми любимые и новые песни. Билеты можно купить на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 7 марта в 20:00

Стоимость: от 2 200 рублей

«Штраус-Гала»

В субботу в лютеранском соборе Москвы состоится концерт классической музыки. В исполнении органиста Игоря Белоконя и ансамбля солистов Симфонического оркестра Министерства обороны РФ прозвучат знаменитые сочинения Иоганна Штрауса: «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса» и другие. Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 5 марта в 15:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Мот

В преддверии 8 Марта состоится концерт самого романтичного рэпера России Мота – это настоящий подарок для жительниц столицы. Он исполнит как лирические песни, так и громкие хиты, которые так полюбились публике. Входной билет на концерт можно найти на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Лесная, д. 20, стр. 5, Bla Bla Bar

Когда: 7 марта в 19:00

Стоимость: от 3 000 рублей

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

В понедельник с большим электрическим концертом выступят Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Мероприятие состоится в клубе AdrenalineStadium. Организаторы обещают, что зрители почувствуют дух рок-н-ролла от настоящих легенд. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, стр. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 7 марта в 20:00

Стоимость: 3 200 рублей

«Я нравлюсь женщинам»

В Международный женский день в «Крокус Сити Холле» состоится ежегодный праздничный концерт «Я нравлюсь женщинам». На сцене со своими лирическими и глубокими песнями выступят самые яркие мужчины отечественной эстрады – Григорий Лепс, Стас Михайлов и Emin. Приобрести билеты можно на сайте концертной площадки.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 8 марта в 20:00

Стоимость: от 2 500 рублей

Егор Крид

Еще один яркий исполнитель российской эстрады и главный любимец девушек даст концерт 8 марта. Егор Крид уже к 20 годам стал одним из самых востребованных исполнителей, а в последнее время он активно покоряет ТикТок. На сцене MusicMediaDome он исполнит свои хиты и треки из раннего творчества. Купить билеты на концерт можно тут.

Где: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2, концертный зал Music Media Dome

Когда: 8 марта в 18:00

Стоимость: от 2 000 рублей

«Король и Шут»

В субботу музыканты группы «Король и Шут» дадут концерт в честь 10-летия альбома TODD – последнего творения Михаила Горшенева. В программу войдут все лучшие песни со сдвоенной пластинки, исполненные музыкантами в оригинальном звучании. Изюминка концерта – отреставрированные оригинальные звуковые дорожки с голосом автора, которые будут использованы в ключевых песнях альбома «TODD».Особым гостем станет Алексей Горшенев. Купить билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, стр. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 5 марта в 19:00

Стоимость: от 2 700 рублей

«Гала-концерт 8 марта. Орган, дудук, саксофон, оркестр»

Во вторник в честь Международного женского дня состоится праздничный концерт. Многогранная и безграничная, составляющая основу всей музыкальной культуры, музыка разных народов мира прозвучит под сводами старинного собора на Китай-городе. Гершвина, Баха, Вивальди, Оффенбаха музыканты исполнят в необычных обработках. Билет на мероприятие можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 8 марта в 13:00

Стоимость: от 800 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Ложные признания»

Премьерный показ спектакля состоится на сцене Театра имени Пушкина 8 марта. По сюжету в дом к богатой вдове поступает на службу адвокат, который решает завоевать сердце женщины. Однако и у других есть на него планы. На сцене раскроют, что движет героями – чувства или корысть? Билеты на спектакль можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, Тверской бул., д. 23, Театр им. Пушкина

Когда: 8 марта в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

«Шашни»

Спектакль «Шашни» – об изменах, а, точнее, о женщине, которая нашла неординарный выход из довольно типичной ситуации. На сцене покажут, удастся ли ей выиграть начатую битву и стоит ли эта победа затраченных усилий. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, Комсомольская пл., д. 4, ЦДКЖ

Когда: 7 марта в 19:00

Стоимость: от 1 500 рублей

Попугаи на велосипеде и мышиная железная дорога: чем удивляет «Уголок дедушки Дурова»>>

«Чехов-Gala»

Спектакль создан по мотивам пьес А. П. Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей» и «О вреде табака». Со сцены Российского академического Молодежного театра расскажут сразу все эти истории – они будут врываться одна в другую. Зрители увидят настоящий калейдоскоп страстей, столкновений и замыслов. Купить билеты можно тут.

Где: г. Москва, Театральная пл., д. 2, РАМТ

Когда: 7 марта в 19:00

Стоимость: от 800 рублей

STAND UP ШОУ

Павел Воля

Один из самых известных комиков России Павел Воля выступит с концертом в «Барвиха LuxuryVillage». Он традиционно поговорит о власти, детях, образовании, изменах и, конечно же, женщинах. Продолжительность шоу – два часа. На сайте «Яндекс. Афиша» еще можно купить билеты.

Где: г. Москва, Рублево-Успенское ш., д. 114, «Барвиха Luxury Village»

Когда: 6 марта в 19:00

Стоимость: от 10 000 рублей

Павел Дедищев

Еще один комик даст концерт в предстоящие выходные. На сцене CoinEventHall выступит Павел Дедищев. Он является участником таких шоу, как «Stand Up на ТНТ», «Созвон», а также проекта Outside Stand up. Сбор гостей – с 18:30. Мероприятие начнется в 19:00. Билеты еще доступны для покупки.

Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, Coin Event Hall

Когда: 6 марта в 19:00

Стоимость: от 900 рублей

ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ

«От Аввакума до Агафьи»

Музей-заповедник «Коломенское» 1 марта открывает выставку «От Аввакума до Агафьи. Наследие старообрядчества». Этот проект посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. На выставке посетители смогут увидеть более 400 предметов XVI – начала XX веков, а также целый комплекс предметов, связанных с Агафьей Лыковой – единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, которую геологи нашли в тайге. Именно эти экспонаты и расскажут об истории старообрядчества в России. Билеты на выставку можно купить на сайте музея.

Где: г. Москва, пр-т Андропова, д. 39, стр. 69, музей-заповедник «Коломенское»

Когда: 1 марта – 15 мая, с 10:00 до 18:00

Стоимость: от 125 рублей

«Мумии Древнего Египта»

В Пушкинском музее 1 марта впервые открылась выставка, посвященная мумиям Древнего Египта. Там представлено свыше 400 экспонатов. Ранее большая часть из них была доступна только специалистам. Билеты можно приобрести на сайте музея.

Где: г. Москва, ул. Волхонка, д. 12, Музей им. Пушкина

Когда: 1 марта – 31 мая

Стоимость: от 300 рублей

Маркет «4 сезона»

Традиционный маркет «4 сезона» будет работать в центре дизайна Artplay 6 и 7 марта. Посетители смогут купить дизайнерскую одежду, необычные украшения и другие предметы от мастеров со всей страны. Также можно будет принять участие в различных мастер-классах. Вход на маркет свободный. Подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте проекта.

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 3, центр дизайна Artplay

Когда: 6 и 7 марта с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Хочу замуж»

В центре сюжета история Любы и Сергея, у которых все в жизни пошло не по плану после их встречи. Знакомство запускает череду событий, которые поменяют их жизни.

В ролях: Милош Бикович, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Юлия Ауг и другие.

«Первый снег»

В фильме покажут историю, как в современной Москве стать наилучшей версией себя, научиться любить и быть собой. Герои фильма – выпускница МГИМО Кристина и дочь ее начальницы Алиса – встретятся, когда выйдет первый снег, чтобы сделать первый шаг к свободе.

В ролях: Елена Морозова, Маргарита Аброськина, Марина Маныч и другие.

