РИАМО - 3 мар. На территории Донецкой и Луганской народных республик может появиться центр реабилитации для детей по примеру «Созвездия», который работает в подмосковном Красногорске, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Очень хочет Донецк такой же центр. И уже начались на этот счет переговоры. <…> Дай бог, чтобы скорее восстановился мир, чтобы такой центр был на территории Донецка и Луганска, чтобы дети <…> могли получать непрерывную реабилитационную помощь», - рассказала Семенова.

По ее словам, в период пандемии специалисты «Созвездия» проводили обучающие видеоуроки для социологов, реабилитологов и медицинских сотрудников из ДНР. Создание там центра по проекту «Созвездия» в Красногорске позволило бы перенять действующие методики.

«Наша мечта была, чтобы у нас хотя бы по Московской области было таких 4 «Созвездия», которые бы могли <…> принимать как можно больше детей», - добавила Семенова.

Центр «Созвездие» – муниципальное образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он включает в себя коррекционное и школьное отделения, а также отделение профессионального обучения и школу приемных родителей.

Центр расположен по адресу: Красногорск, улица Большая Комсомольская, дом №13Б. Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (498) 568-56-00.