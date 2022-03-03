РИАМО - 3 мар. Получить единовременное пособие при рождении ребенка может неработающий родитель, либо его опекун, усыновитель или приемный родитель, сообщает пресс-служба отделение Пенсионного фонда по Москве и Московской области.

Размер пособия составляет 18 886,32 руб. на каждого ребенка. При этом для жителей Крайнего Севера эта цифра увеличивается на районный коэффициент.

Для того, чтобы получить пособие, нужно подать документы, подтверждающие право на пособие, и заявление. Это можно сделать в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональном центре. Эти действие необходимо предпринять, пока ребенку не исполнится полгода.

Заявление в Пенсионный фонд можно отправить по почте. Приложенные копии документов при этом заверяются нотариально.

Для получения пособия нужно предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справка с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось. Если родители разведены – свидетельство о расторжении брака. Если заявитель учится – справка, подтверждающая обучение по очной форме. Если за пособием обращается не мама – справка о лишении мамы ребенка родительских прав либо свидетельство о смерти.

Если за пособием обращается усыновитель – копия решения суда об усыновлении ребенка. Если пособие оформляет опекун, усыновитель или приемный родитель – документ об установлении опеки над ребенком.

Если ребенок родился не в России, иностранное свидетельство о рождении обязательно предоставляется в Пенсионный фонд.

Заявление рассматривают 10 дней.