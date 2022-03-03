РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. В нынешнем году на территории «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске стартует строительство многофункционального комплекса «Крокус Таун» с парком для прогулок, школой, детсадами и спорткомплексом, сообщили в пресс-службе Минжилполитики региона.

«Крокус Таун» - это современная квартальная жилая застройка с полноценной инфраструктурой на набережной Москвы-реки общей площадью 500 тыс. квадратных метров. Здесь будет построено 7 жилых домов бизнес-класса и одно офисное здание.

Общая площадь проекта – 25 га, из них всего 1 га приходится на жилую застройку. Вся остальная территория – это парковая зона, прогулочные пространства, социальная застройка. Все объекты, которые будут здесь построены, полностью закроют потребность микрорайона Павшинская пойма в объектах образования и спорта. Парковая зона на набережной разместится на территории площадью более 3 га.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, этот проект станет точкой притяжения для жителей микрорайона Павшинская пойма.

«Здесь появится благоустроенный уникальный каскадный парк на набережной, в котором будет приятно гулять детям и взрослым. Построят и школу со спортивным уклоном для 2,2 тыс. детей, в которой для занятий физкультурой будет порядка 10 спортивных залов. Также появятся детские сады для 800 малышей. Кроме того, построят современный двухуровневый спортивный дворец с 50-метровым олимпийским бассейном, ледовой ареной и залами для единоборств. Благодаря этому проекту жители микрорайона будут обеспечены местами для отдыха, учебы и занятий спортом», – подчеркнула Федотова.

Также в рамках проекта появится поликлиника на 216 посещений в смену. Она будет располагаться в стилобатной части одного из жилых домов.

Жителям будет доступен благоустроенный многоуровневый парк на берегу реки протяженностью более 1 км – освещенный, просторный и гармонично дополняющий живописный берег.

Особое внимание в архитектурном проекте уделено строительству бульварной набережной. Ее ландшафт предусматривает установку фонтанов и водопадов, зон для отдыха, занятий спортом и подвижных игр, в том числе командных, а также детских площадок. Инвестор предполагает вложить в набережную порядка 1 млрд рублей.

Транспортное движение на территории Крокус Сити также будет меняться и станет более удобным: дорогу, которая сейчас располагается вдоль реки, планируют перенести ближе к метро «Мякинино».

Весь проект будет реализован до конца 2027 года.