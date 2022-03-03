РИАМО - 3 мар. Подмосковные сотрудники Росгвардии почтили память бойцов отрядов «Пересвет» и «Русич», погибших во время боевой операции на Северном Кавказе в 2000 году. Мероприятия прошли у памятника воинам-интернационалистам в Сергиевом Посаде и на территории подольского ОМОН, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

2 марта 2000 года бойцы подмосковных ОМОН под командованием полковника милиции Дмитрия Маркелова попали в засаду в Старопромысловском районе Грозного.

В результате ожесточенного боя 17 сотрудников «Пересвета» и 2 бойца «Русича» погибли. Все они были посмертно награждены орденами Мужества. В 2021 году на базе сергиево-посадского отряда была торжественно открыта Комната истории спецподразделения.

В акции памяти приняли участие сотрудники и ветераны Росгвардии, руководство администрации Сергиево-Посадского городского округа, юнармейцы, а также родные и близкие погибших. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память бойцов минутой молчания.