РИАМО - 3 мар. В Сети распространяется информация о призывах к участию в несанкционированных акциях. За участие в таких мероприятиях могут призвать к ответственности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В МВД напоминают, что все попытки провести несогласованные акции будут немедленно пресечены. А участников таких митингов привлекут к ответственности.

Те, кто будут проявлять агрессию к органам правопорядка, будут сразу же задержаны. За это они понесут наказание.

В МВД РФ советуют не обращать внимание на провокации организаторов несанкционированных акций и воздержаться от таких мероприятий.