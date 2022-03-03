РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. В преддверии Международного женского дня в поликлинике №6 Люберецкой областной больницы медикам вручили 59 правительственных наград, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Орденом Пирогова наградили 19 человек, а медалью Луки Крымского — 40 человек. Награды вручили глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и главный врач ЛОБ Дмитрий Семенцов.

Также глава муниципалитета поздравил женщин с наступающим 8 Марта.

«Мне кажется, главное, чтобы ежедневно вы ощущали на себе заботу близких. Особенно, мужскую заботу — это муж, сын, брат, отец. <...> Я хотел бы вам пожелать счастья, любви и мира», — сказал Ружицкий.