РИАМО - 3 мар. Многофункциональные центры Московской области не будут работать в Международный женский день. К обычному режиму работы они вернутся 9 марта, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Для удобства жителей 5, 6 и 7 марта МФЦ Подмосковья будут работать в обычном режиме. В эти дни можно будет посетить офис МФЦ и получить необходимые услуги. 8 марта во всех центрах «Мои Документы» – нерабочий день», – прокомментировала министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Все офисы МФЦ Подмосковья будут работать в обычном режиме 5 и 7 марта. 6 марта будут работать только те МФЦ, которые работают по 7-дневной рабочей неделе.

К обычному режиму работы МФЦ вернутся 9 марта.

Всего в Подмосковье работают 127 офисов «Мои документы» и 217 территориально обособленных подразделений. Получить точную информацию о работе конкретного центра можно на региональном портале госуслуг. Там же можно предварительно записаться в удобный МФЦ.