РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Жителей подмосковного Подольска попросили не выходить на лед на водоемах из-за половодья, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Лед на водоемах все еще кажется крепким, но это лишь на первый взгляд. Он становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Также приближается время весеннего паводка. Поэтому в этот период следует помнить, что на весеннем льду легко провалиться.

Перед выходом на лед необходимо проверить его прочность – достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом. Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов. Запрещается выходить в весенний период на отдаленные водоемы, переправляться через реку в период ледохода, подходить близко к водоему в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу.

Родителям следует не допускать детей к реке без надзора, особенно во время ледохода.