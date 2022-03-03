РИАМО - 3 мар. Власти столицы продолжают развитие Московской электронной школы (МЭШ). Так, в 2022 году там появился новый сервис «Портфолио учащегося», сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В новом сервисе есть вся информация о достижениях школьника в учебе, сфере дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности. Данные подгружаются туда автоматически и с помощью операторов. Еще пользователи МЭШ могут сами вносить информацию в портфолио и делиться им с организациями, педагогами и друзьями. В сервис уже загрузили свыше 2 млн записей.

Кроме того, в текущем году в МЭШ загрузили скорректированные общегородские шаблоны поурочных планов по учебным предметам, обновили конструктор поурочного планирования.

Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с МЭШ появилась возможность отказаться от ряда бумажных справок.

В библиотеке МЭШ на сегодняшний день загружено более 62 тыс. электронных сценариев уроков, свыше 11 тыс. видеоуроков, около 350 учебников издательств, более 30 виртуальных лабораторий и т. д.