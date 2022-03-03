РИАМО - 3 мар. На юго-западе Москвы супругов зарезали в ходе пьяной ссоры, а потом вывезли в лес тела и подожгли, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

2 марта в лесополосе в мегаполисе были найдены 2 сильно обгоревших тела. По подозрению в убийстве был задержан ранее неоднократно судимый мужчина.

В ходе допроса он признал свою вину и пояснил следователю, что в ночь на 24 февраля вместе с соседями пил алкоголь в квартире на улице Брусилова. У них случилась ссора, в ходе которой задержанный несколько раз ранил ножом женщину, пострадавшая скончалась. Ее супруг попытался убежать от нападавшего в свою квартиру, но мужчина догнал его и зарезал.

Через несколько дней убийца рассказал о произошедшем сожительнице. Женщина согласилась помочь ему избавиться от трупов и скрыть преступление.

В ходе осмотра 2 квартир следователи и криминалисты нашли множественные замытые следы крови.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, она полностью признала свою вину. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения, связанной с лишением свободы.

С фигурантами дела об убийстве 2 человек проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.