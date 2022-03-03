РИАМО - 3 мар. Министерство обороны России заявило, что в Киеве, Харькове и Сумах назревает гуманитарная катастрофа, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом в ведомстве отметили, что в Мариуполе гуманитарная катастрофа уже назрела.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины превратили Мариуполь в концлагерь. В городе наблюдаются масштабные проблемы с водоснабжением и электричеством.

24 февраля Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что целью операции является защита мирных людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».