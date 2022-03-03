РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева в четверг посетила ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области» в городском округе Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области» был создан 10 октября 1936 года как областная детская поликлиника. В августе 2021 года был образован ГБУЗ МО НИКИ детства. Такие медучреждения также расположены на территории Москвы и Химок.

Лазарева посетила отделение муковисцидоза, ознакомилась с проведением таргетной терапии. Также состоялась проверка хода строительства отделений реанимации, эндокринологии.

«В данном учреждении работает уникальный коллектив единомышленников, профессионалов своего дела. Они оказывают помощь всему детскому населению Московской области, которое нуждается в качественной и доступной медицинской помощи. Маленькие пациенты - не только жители Московской области, но и жители далеких уголков страны. Здесь созданы уникальные технологии, которые позволили открыть первый в стране центр лечения детей, страдающих муковисцидозом», - сказала Лазарева.

В рамках мероприятия прошло торжественное вручение ключей от мобильного комплекса директору центра Нисо Одинаевой. Лазарева отметила, что мобильный комплекс позволит в течение года оказать помощь более чем 50 тыс. пациентов.

«Будут планироваться выездные мероприятия по охвату маленьких пациентов комплексным осмотром. Жители Московской области, особенно самых отдаленных сельских районов, получат возможность консультации ведущих специалистов НИКИ детства», - добавила Лазарева.

Медицинских работников поздравили с наступающим Международным женским днем и вручили грамоты от губернатора Московской области в благодарность за добросовестный труд.

НИКИ детства предоставляет высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю педиатрия (78% от общего объема ВМП2 Московской области) детям с заболеваниями ревматология, кардиология, неврология, гастроэнтерология, пульмонология, аллергология-иммунология, реабилитация.