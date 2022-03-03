РИАМО - 3 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Альфа-банк» Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в ведомство обратился гражданин, который рассказал, что получил рекламный звонок без предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения Закона о рекламе при распространении указанного звонка.

По данному факту было возбуждено дело в отношении банка по признакам нарушения Закона о рекламе.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении кредитной организации Закона о рекламе, выдано обязательное для исполнения предписание.

Компания не согласилась с решением и предписанием управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал банку в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.