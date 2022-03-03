РИАМО - 3 мар. Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения об ООО «Драйв групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С просьбой внести организацию в этот реестр в антимонопольное ведомство обратились представили ГКУ Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения». Согласно представленным сведениям, ООО «Драйв групп» не выполнила условия контракта на оказание автотранспортных услуг.

В связи с этим учреждение приняло решение расторгнуть договор в одностороннем порядке. На заседании Московского областного УФАС России представители организации не представили доказательств устранения нарушений условий контракта.

В связи с этим антимонопольное ведомство приняло решение внести сведения об ООО «Драйв групп» в реестр недобросовестных поставщиков.