РИАМО - 3 мар. В Москве по программе реновации жилищного фонда в феврале были расселены жители 6 домов в 4 административных округах столицы, сообщает «Вечерняя Москва».

Покинули свое прежнее жилье жители домов на улицах Оренбургской, Черное Озеро, 2-й Владимирской, Лобачевского, а также на Волгоградском проспекте и Каширском шоссе.

«В течение февраля текущего года по программе реновации полностью отселено шесть домов в четырех административных округах города», – заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что со старта программы в столице расселили жителей 84 домов. Территория строений, которые подлежат сносу, добавляется в перечень стартовых площадок для нового строительства.

Так, из 534 площадок 159 расположены на месте сноса старых домов.

Программа реновации жилищного фонда стартовала в Москве в августе 2017 года. Благодаря ей около 1 млн жителей улучшат свои жилищные условия.