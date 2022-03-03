РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 мар. Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны провели урок мужества для учеников школы №2 городского округа Фрязино и щелковской школы №4 им. П. И. Климука, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ребятам рассказали об истории образования войск национальной гвардии РФ, которые празднуют 211-ю годовщину, и о 6-й годовщине образования Росгвардии.

Ученикам рассказали о том, для чего были созданы войска национальной гвардии, кто стоял у истоков ее создания, а также об истории структуры от внутренней стражи Российской империи к войскам национальной гвардии РФ. Кроме того, ребятам была показана тематическая презентация.