РИАМО – 3 мар. Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по премиальным вкладам на 2,0–12,8 пп. Максимальная ставка выросла до 22,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По условиям вклада «Высокий доход Премиум» можно разместить денежные средства в рублях по ставке до 22,5% годовых, в долларах и евро — по ставке до 8,5% годовых. Минимальная сумма — 5 млн рублей, 200 тыс. долларов США или евро. Срок действия вклада — от 1 месяца до 2 лет с последующей пролонгацией. Выплата процентов осуществляется в конце срока.



Клиенты могут открыть вклад «Ультра» по ставке до 20,6% годовых при капитализации процентов. Минимальная сумма составляет 5 млн рублей, срок действия — от 3 месяцев до 3 лет. Ставка премиального вклада «Янтарный блюз», которая зависит от первоначальной суммы размещения средств и ключевой ставки Банка России, выросла до 20% годовых. Клиенты могут открыть продукт по ставке на сумму от 10 млн рублей и на срок от 91 до 180 дней.