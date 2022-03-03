РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 мар. В подмосковном Королеве состоится проверка работы общественного транспорта в вечернее время, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве по инициативе Общественной палаты города совместно с городской администрацией прошло контрольное мероприятие по проверке работы общественного транспорта.

«Во время проверки пообщались с жителями города, которые обозначили ряд проблем. По ним будем работать и совместно с администрацией постараемся их решить», - сказала председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Жители города пожаловались на то, что маршруты №№4, 10, 13, 16 практически перестают работать после 20:00, и в это время работающим людям очень трудно добираться от станции Подлипки Дачные до дома. По этим жалобам общественники проведут мониторинг, зафиксируют время работы транспорта на маршрутах. Если будут обнаружены нарушения, то совместно с перевозчиками и городской администрацией будет решаться проблема.

Также общественники обратили внимание на то, что не все автобусы останавливаются у бордюров. Чтобы сесть в большинство из них, жителям приходится выходить на дорогу и преодолевать бордюры. На это обратят внимание перевозчиков.