РИАМО - 3 мар. В Москве тоннелепроходческий механизированный комплекс «Наталья» окончил проходку правого перегонного тоннеля на Калининско-Солнцевской линии метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Работы велись между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка». Специалистам удалось завершить проходку с опережением намеченного срока на полтора месяца.

«Шестиметровая «Наталья» прошла под землей более двух километров в зоне влияния автомобильных дорог и инженерных коммуникаций. Для контроля параметров работы ТПМК велись круглосуточные дежурства специалистов, а геодезическими службами велся мониторинг поверхности грунта», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что ранее «Наталья» уже прошла три тоннеля на южном участке Большой кольцевой линии метро и два тоннеля на участках от «Рассказовки» до «Новопеределкино» и от станции «Раменки» до «Мичуринского проспекта».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг выступает генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что тоннель, который пролегает между «Пыхтино» и «Рассказовкой», залегает в грунтах со сложными гидрогеологическими условиями.

«Проходка велась в тугопластичных суглинках, водонасыщенных песках и в полутвердых глинах с прослоями тугопластичной консистенции под Боровским шоссе, автомобильной эстакадой, резервуаром очистных сооружений, действующей АЗС, а также под лесополосой парка “Рассказовка”», – добавил Кравцов.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» добавил, что на станциях «Пыхтино» и «Внуково», которые расположены на новом участке Калининско-Солнцевской линии, ведется активное строительство. В частности, работы на станции «Пыхтино» завершены на треть, там почти закончены земляные работы и подходит к концу монолит.

«На станции «Внуково» выполняются все виды работ и уже завершено устройство ограждающих конструкций, общестроительная готовность оценивается на 16%», — добавил Кравцов.

Длина нового участка от «Рассказовки» до «Внуково» составит примерно 5 км. Когда его строительство будет завершено, транспортная доступность ТиНАО Москвы будет улучшена, а аэропорт Внуково станет первой воздушной гаванью России со своей станцией метро.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поучаствовал в церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка».

«Продолжается строительство Солнцевской ветки метро. Закончили проходку от «Рассказовки» до «Пыхтино» - последний щит. И дальше пошли от «Пыхтино» до «Внуково». «Роза» и «Наталия» - два тоннелепроходческих щита, работать будут в течение года на проходку тоннелей. Надеюсь, что в этом году полный путь пройдут, и в 2023 году жители Москвы получат метро до Внуково. Это будет первая в нашей стране линия метрополитена, которая дойдет до аэропорта», - подчеркнул Собянин.

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