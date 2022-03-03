РИАМО - 3 мар. В Доме правительства Московской области прошло очередное заседание комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области (ОПМО). Там подвели итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья за прошлый год и наметили планы на этот год, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

В работе совещания приняли участие члены ОПМО, представители Главного управления региональной безопасности, министерства здравоохранения, аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области, комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной думы и правам человека, а также руководство ГУ МВД, УФСИН и прокуратуры Московской области.

С приветственным словом к участникам заседания обратилась первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области (ОПМО) Татьяна Дмитриева, которая рассказала о деятельности Общественной палаты в рамках организации условий комфортного пребывания беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Посещение мест принудительного содержания

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Открыл заседание заместитель председателя комиссии по безопасности ОПМО, Герой РФ Александр Головашкин. Он отметил, что одним из ключевых вопросов повестки сегодняшней встречи станет обсуждение итогов работы Общественной наблюдательной комиссии Московской области в 2021 году и планов на текущий год.

О проделанной работе по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Леонов.

«В настоящее время в Московской области насчитывается 216 мест принудительного содержания. К ним относятся психиатрические больницы, гауптвахты, миграционные центры, учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, изоляторы временного содержания системы МВД, а также учреждения уголовно-исполнительной системы: следственные изоляторы и исправительные учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы. В 2021 году члены ОНК осуществили более 160 выездов в МПС, провели порядка 1200 бесед по личным вопросам, в ходе которых от лиц, находящихся в МПС, поступило более 300 жалоб и заявлений», - сообщил Леонов.

Он добавил, что все обращения оперативно обрабатывались и тщательно рассматривались. Так, некоторые проблемные вопросы, с которыми сталкиваются лица, находящиеся в МПС, носят системный характер.

«В основном они связаны с коммунально-бытовыми условиями и оказанием специализированной медицинской помощи. Важно, что мы решаем все эти проблемы во взаимодействии с профильными ведомствами и правоохранительными структурами. Благодаря четко выстроенной обратной связи, многие из них решаются в оперативном порядке», - сказал Леонов.

Работа в условиях пандемии

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Главной целью общественного контроля является соблюдение принципа непрерывности обеспечения прав человека в МПС. Даже в условиях пандемии. Поэтому усилия членов комиссии были направлены на то, чтобы работа ОНК в период борьбы с пандемией не только была продолжена, но и оставалась эффективной и, в то же время, безопасной. Члены ОНК весь год продолжали выезжать с плановыми проверками. Работали точечно по обращениям подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также их родственников и иных лиц. В круглосуточном режиме работала горячая линия ОНК.

Вместе с тем члены ОНК оказывают содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания, не только в вопросах обеспечения благоприятных условий их содержания, но и создания условий для их адаптации к жизни в обществе.

«Это направление ОНК МО является одним из приоритетных. В настоящее время под эгидой Комиссии и волонтеров реализуется проект по сохранению семейных связей женщин, отбывающих наказание в Можайской женской колонии, с их детьми, оставшимися по ту сторону забора. В планах реализация проекта по работе с людьми, имеющими зависимость, привлечение к этой работе «равных консультантов» - тех, кто победил болезнь и хорошо знает ее нюансы», - подчеркнул член ОНК МО Сергей Харив.

Он отметил, что вся эта работа в целом направлена на снижение и профилактику рецидивной преступности.

«Благодаря выстроенному диалогу с заинтересованными службами и ведомствами, наши инициативы получают необходимую поддержку, у всех есть понимание, что на кону человеческие жизни и судьбы», - добавил Харив.