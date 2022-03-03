РИАМО - 3 мар. В предстоящие выходные - 5 и 6 марта - в столице и Подмосковье может пройти слабый снег, дневная температура составит около 0 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду на выходных будет определять циклон и холодный антициклон. Местами может пройти слабый снег»,- сказала Позднякова.

По ее словам, в выходные дни в столице и области ожидаются теплые ночи, температура воздуха составит около минус 5 – минус 4 градусов. Дневная температура установится в пределах 0 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, начало следующей недели может принести небольшой снегопад.

«Весна будет ранней»: какой погоды ждать в марте в Московском регионе>>