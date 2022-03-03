Восьмой день длится военная операция России на Украине. Второй раунд переговоров ожидается 3 марта. Как проходит спецоперация, каковы потери сторон, как развивается ситуация с санкциями и какие меры Банк России ввел для поддержки российской экономики, читайте в материале РИАМО.

Ход военной спецоперации

За неделю спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 1612 военных объектов Украины, сообщил утром 3 марта представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Среди ликвидированных объектов — 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции. Кроме того, уничтожено 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.

Войсками выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. По словам представителя ведомства, Служба безопасности Украины использовала его для «психологических операций против России».

Вместе с тем группировки войск Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских военных продолжают операцию в Донбассе. Так, подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, а войска ЛНР вышли к окраине Северодонецка.

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Потери сторон и ожидание переговоров

Также вечером 2 марта Минобороны сообщило о потерях со стороны России.

«Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения», — рассказал представитель ведомства, подчеркнув, что опровергает информацию о «неисчислимых» потерях российской армии.

При этом, по данным Минобороны, среди потерь украинской стороны — более 2870 убитых и около 3700 раненых. В плен взяты как минимум 572 человека. Ведомство подчеркивает, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Тем временем делегация России, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Белоруссию на второй раунд переговоров вечером 2 марта. По словам Мединского, встреча с украинской стороной пройдет 3 марта в 15:00. Также глава российской делегации отметил, что в ходе встречи может быть поднят вопрос о прекращении огня.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Как отметил глава российской делегации, в их ходе стороны «нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть».

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Санкции

Власти иностранных государств продолжают санкционную политику в отношении России. Так, вечером 2 марта США ввели санкции против 22 организаций оборонного сектора. А 3 марта в санкционный список Канады попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минфина РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин, а также 10 топ-менеджеров «Роснефти» и «Газпрома».

Многие иностранные компании и организации также прекращают или приостанавливают сотрудничество с Россией. Так, за последние сутки стало известно, что остановили свою деятельность в РФ немецкий производитель ПО для организаций SAP, прекратила сотрудничество с российскими компаниями американская алюминиевая компания Alcola. Продажи в России приостановили магазины H&M и IKEA, а поставки заморозили Hewlett Packard, Ericsson, Nokia, Dell.

Кроме того, стало известно, что спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пекине 4-13 марта. В Паралимпийском комитете России в ответ заявили, что отстранение спортсменов противоречит одному из основных принципов Паралимпиады — аполитичности спорта инвалидов.

Международная федерация кошек до 31 мая запретила россиянам – владельцам кошек участвовать в зарубежных выставках.

Музыкальный сервис Spotify закрыл российский офис на неопределенное время, однако платформа по-прежнему доступна для российских пользователей. Вместе с тем стриминговый сервис Netflix приостановил работу над российскими проектами (в частности, над сериалом «Анна К» со Светланой Ходченковой и сериалом «Ничего особенного» с Юрием Борисовым). Ранее Netflix отказался от трансляции 20 российских телеканалов.

При этом магазины техники Apple re:Store, которые были закрыты накануне, 3 марта вновь открылись, но уже с измененными ценами на продукцию.

Курсы валют и меры ЦБ

Утром 3 марта доллар и евро вновь обновили исторические максимумы к рублю. Так, на Мосбирже доллар поднялся выше 118 рублей, евро — выше 124 рублей.

Среди новых мер, принятых Банком России для поддержки экономики, — приостановка переводов со счетов юридических и физических лиц на счета в другие страны. Также регулятор предписал брокерам взимать комиссию в размере не менее 30% при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже. В ведомстве отметили, что это выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, так как последние имеют возможность использовать разницу между курсом покупки и продажи валюты.

Напомним, ранее Центробанк поднял ключевую ставку до 20%.

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