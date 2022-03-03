РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 мар. Более 140 тыс. рублей украли с карты жительницы Королева, в краже подозревают ее знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию Королева обратилась 34-летняя жительница города с заявлением о том, что с ее банковской карты украдено более 140 тыс. рублей.

Полиция по подозрению в совершении преступления установила и задержала 54-летнего местного жителя. Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в гостях в квартире на улице Ленина, совершил кражу банковской карты из сумки заявительницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.