РИАМО - 3 мар. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Наибольшее число обращений о проблемах поступило от пользователей из России, следует из данных сайта Downdetector.

Чаще всего пользователи отмечают проблемы с подключением к серверам мессенджера. Также многие пользователи пишут о замедленной работе мобильного приложения и проблемы с получением сообщений.

С проблемами в работе мессенджера столкнулись пользователи Московского региона и Санкт-Петербурга, а также в Белоруссии, Украине и Молдавии.

Ранее сбои в работе Telegram уже происходили. Жителей РФ предупредили о возможной замедленной работе сервиса.