РИАМО - 3 мар. Сеть магазинов шведской мебели ИКЕА временно закрывает свои торговые точки, расположенные в городах России, сообщает «Вечерняя Москва».

Такое решение связано с тем, что компания не одобряет действия России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ ряд стран ввел против РФ санкции.

В четверг должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

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