РИАМО - 3 мар. Сеть магазинов шведской мебели ИКЕА временно закрывает свои торговые точки, расположенные в городах России, сообщает «Вечерняя Москва».
Такое решение связано с тем, что компания не одобряет действия России на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ ряд стран ввел против РФ санкции.
В четверг должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Украиной.
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