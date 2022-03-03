РИАМО - 3 мар. В Международный женский день и накануне праздника в столице будет наблюдаться облачная морозная погода с прояснениями, сообщает «Вечерняя Москва».

«8 марта, как бы нам ни хотелось порадовать женщин теплом, солнцем и хорошей погодой, пока прогнозы противятся этому. В Москве ожидаются ветреная, облачная с прояснениями погода, небольшой снег и местами гололедица», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в праздничный день температура будет держаться на уровне минус 9 – минус 7 градусов ночью и минус 3 – минус 1 градуса днем.

Накануне праздника погода также будет достаточно холодной. Так, 5, 6 и 7 марта в столице в дневное время температура воздуха не будет превышать минус 1 – плюс 3 градусов, а в ночные часы – от минус 7 до минус 2.