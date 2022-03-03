РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске закрыли общественное кладбище в поселке Поливаново для захоронений, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Виталий Серяков в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с постановлением администрации Подольска № 353-П «О закрытии общественного кладбища» в поселке Поливаново городского округа», общественное кладбище в данном поселке будет закрыто для всех видов захоронения.

Он добавил, что исключением являются захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.