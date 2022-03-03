РИАМО - 3 мар. Объекты в Москве строят в основном из российских материалов. Таким образом, коммерческая отрасль не зависит от внешних условий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строительная отрасль Москвы на 95% независима от внешнего рынка. Основные материалы на городских стройках - металл, бетон, фанера - российского производства. Транспорт и оборудование в основном закупаем на заводах России и Белоруссии», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, у столичных строителей есть все необходимое для продолжения работы. Продолжится строительство Большого кольца метро и радиальных линий.

«Стройки в Москве работают в штатном режиме. Планируем даже ускорить строительство объектов в рамках Адресной инвестпрограммы города. Будем следить за ситуацией и изменением цен на рынке. При необходимости разработаем меры поддержки спроса», - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что городской стройкомплекс обладает запасом прочности на несколько лет вперед и готов к любым сценариям.

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада после начала спецоперации на Украине. Многие компании прекращают сотрудничать с РФ и останавливают свое производство в стране.