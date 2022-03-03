РИАМО - 3 мар. Начальник отдела культуры администрации городского округа Реутов Анастасия Николаенко намерена выехать в пункт размещения эвакуированных жителей республик Донбасса с целью их поддержать, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В ближайшее время я планирую поехать в один из пунктов размещения жителей Донецка и Луганска и помочь в организации творческих мероприятий и мастер-классов. Я думаю очень важно проявить сейчас внимание и заботу, особенно по отношению к детям», - написала Николаенко на своей странице во «ВКонтакте».

Она призвала единомышленников присоединиться к поездке с целью оказания помощи эвакуированным и напомнила остальным, что в Реутове также можно принять участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Пункт сбора в Реутове находится на улице Новой, 3, телефон: 8(495)528-07-67. Также сбор осуществляют члены Общественной палаты городского округа по адресу: проспект Мира, д. 10, помещение 43, телефон: 8(925)308-34-85.

«Друзья! Сейчас мы все находимся в той ситуации, в которой нам всем необходимо сохранить выдержку и самообладание. Я думаю, не менее важно сейчас - приложить усилия, объединиться и помочь тем, кто вынужден был покинуть свои дома, помочь тому, кто больше всего ждет поддержки», - резюмировала Николаенко.

В сборе и отправке гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса приняли участие несколько сотен горожан и порядка полутора десятков предприятий и предпринимателей.

Для сбора и хранения гуманитарной помощи были предоставлены 2 склада ООО «Роском» общей площадью более 1 500 кв. м. Доставку груза в Ростовскую область осуществляет ООО «Первая линия», предоставившая четыре автотранспортных средства грузоподъемностью 20 тонн. Выполнено несколько рейсов.