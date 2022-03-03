РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Участники Молодежного парламента Люберец провели в минувшем году 7 заседаний, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«За год проведено 7 заседаний Молодежного парламента. Ежемесячно проводятся заседания комиссий парламента. По итогам данного рейтинга Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Люберцы входит в топ-5», – сказал председатель парламента Ашот Маргарян.

По его словам, в составе Молпарламента – 15 человек. Из них 10 избрались 11 декабря 2020 года по единому многомандатному округу, и 5 – делегированы в Молодежный парламент региональными общественными организациями.

«Также к деятельности нашего парламента привлекаем активных представителей молодежи в качестве консультантов. На данный момент у нас их 10. Работает 5 комиссий. Члены Молодежного парламента принимают активное участие в работе с депутатами Мособлдумы и совета депутатов округа. Стоит отметить, что 10 членов МП являются помощниками депутатов Люберец на общественных началах», – добавил Маргарян.