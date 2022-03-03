РИАМО - 3 мар. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что появившаяся информация о якобы готовящемся введении в некоторых российских регионах военного положения не соответствует действительности. Об этом сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что такая информация недостоверна, включая сообщения о невозможности выехать из России мужчинам за границу.

«Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации», - сказал Песков.

Он призвал граждан не становиться жертвами слухов и обманов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против РФ санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность в разрешении кризисной ситуации на Украине.