РИАМО - 3 мар. Полиция задержала в подмосковном Лотошине двоих москвичей, подозреваемых в выращивании и хранении конопли. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские в хозяйственной постройке, расположенной на участке в д. Астренево, принадлежащем одному из злоумышленников, обнаружили и изъяли: горшки с растениями, визуально схожими с коноплей, емкости с растительной массой, а также предметы для культивирования и удобрения наркотических растений», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она отметила, что объем изъятых растений составил 500 граммов. Согласно результатам экспертного исследования, растение явление наркотическом веществом – коноплей. Сейчас растения отправили на еще одну экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

На допросе задержанные мужчины 27 и 29 лет рассказали, что выращивали растения для собственного употребления. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.