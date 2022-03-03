РИАМО - 3 мар. В Мытищах 9 марта откроют детский сад №79 «Пчелка» на 200 мест. Его очень ждут жители ЖК «Новое Медведково» в мкр. 17А, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В данном микрорайоне пока только одно дошкольное учреждение - родители вынуждены возить своих детей в другие районы города. «Пчелка» сократит очередь для малышей 3-7 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность садика к открытию, поздравил воспитателей и мам детей, которые скоро в него пойдут, с предстоящим Международным женским днем.

«Очень приятно, что мы можем встретиться в таком просторном детском саду. Желаю, чтобы детки здесь были счастливы. Мы ставим задачу, чтобы в каждом детском саду у нас было не просто пребывание, а дошкольное образование. Это так называемая программа pre-school. И задача педагогов - все самое умное, востребованное внедрять», - отметил Воробьев.

В новом детском саду будут действовать дополнительные программы, чтобы ребята могли потом пойти в школу уже подготовленными: система STEM-образование, вовлекающая ребенка в научно-техническое творчество, программа экономического развития, реджио-педагогика, развивающая творчество, критическое мышление, саморегуляцию, умение работать в команде.

Детсад построен за деньги инвестора. В 3-этажном здании есть музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс. Работают все необходимые специалисты, включая логопеда. На улице сделали веранды, спортплощадку с современным оборудованием и безопасным резиновым покрытием.

С 2013 года в Подмосковье построили около 500 детских садов. В этом году планируют открыть еще 23, а также 50 мини-садов. Кроме того, капитально отремонтируют 24 детсада.