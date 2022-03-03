РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. В подмосковном Красногорске в программу капремонта на нынешний год вошли 990 инженерных систем в 111 многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Всего за 3 года, согласно краткосрочному плану капремонта МКД на 2020-2022 годы, обновят 1186 коммуникаций.

Также замене подлежат и системы газоснабжения в 41 многоквартирном доме. В этом направлении работы уже выполнены в 30 домах, еще в 11 - заменят в 2022 году.

В планах на текущий год - замена 26 лифтовых кабин, в прошлом году в красногорских домах установили 123 новых лифта.