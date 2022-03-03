РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. В Мытищах правоохранителями установлены все участники конфликта, в результате которого скончался мужчина. Они доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

2 марта в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Мира происходит массовая драка. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что между двумя компаниями молодых людей произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

В результате произошедшего от полученных ножевых ранений скончался местный житель 2001 года рождения, еще двое мужчин 1996 и 1999 годов рождения были госпитализированы с колото-резаными ранами.

По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.