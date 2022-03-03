РИАМО - 3 мар. Российские ракетные двигатели больше не будут поставлять в США. Это решение приняла российская сторона, сообщает «Мир 24».

«Нами принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения «Энергомаш», – заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, с 90-х годов прошлого столетия США начали активно закупать НПО – двигатели РД-180 для ракеты Atlas-5 и двигатель РД-181 для ракеты Antares.

Геополитическая ситуация обострилась в мире на прошлой неделе. Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Она направлена на освобождение жителей ЛДНР и демилитаризацию и денацификацию этой страны.