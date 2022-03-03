РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Депутат Московской областной думы Роман Володин поздравил жительницу подмосковного Красногорска Галину Ямщикову с 90-летием, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Вместе с другими членами партии «Единая Россия» Володин посетил Ямщикову 2 марта.

«Поздравили сегодня Галину Петровну с ее юбилеем. Самое главное – пожелали ей здоровья. В условиях нашей современной жизни с пандемией ей нужно беречь себя. Надеюсь, что через 5 лет придем поздравлять ее уже с 95-летием», – сказал Володин.

В рамках поручения губернатора Московской области поздравили юбиляршу и передали ей поздравительную телеграмму от президента России. Также Володин подарил Ямщиковой продуктовый набор и букет цветов.