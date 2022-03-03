РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Люберчане могут передать гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса в пункт сбора в местном отделении партии «Единая Россия», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сейчас многие из нас переживают очень непростой период. Все мы хотим скорейшего разрешения ситуации на Украине. Сегодня нам важно объединиться и помочь тем, кто покинул свои дома, переместить наш фокус внимания на реальную помощь. В городском округе Люберцы организован пункт координации сбора гуманитарной помощи беженцам, там работают наши волонтеры», - сказал Ружицкий.

В качестве гуманитарной помощи можно принести продукты питания, питьевую воду, средства личной гигиены, товары для животных, детские вещи, книги, канцтовары.

«Это лучшее, что мы все с вами можем сейчас сделать. В настоящий момент в Московскую область уже прибыло порядка 1 тыс. человек из ДНР и ЛНР», - уточнил Ружицкий.

Жителям Люберец, которые хотят оказать гуманитарную помощь, следует обратиться по телефону Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия»: 8(495)503-55-36.