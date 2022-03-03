РИАМО - 3 мар. В районе Чертаново Центральное в Москве организуют рекреационный центр. Там будут обустроены городской огород, яблоневый сад и спортивные площадки, сообщает «Вечерняя Москва».

Рекреационный центр войдет в состав природно-исторического парка «Битцевский лес». Объекты будут созданы на месте старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской.

«Все, кто любит работу на земле и хочет ее самостоятельно возделывать, смогут высаживать овощные или декоративные культуры и ухаживать за садом», – пояснил замруководителя департамента капремонта Москвы Сергей Мельников.

Он отметил, что грядки на огороде будут организованы в строгом порядке, их поделят между желающими. Так москвичи смогут приобщиться к природе и выращивать собственный урожай.

Яблоневый сад будет обновлен, в нем обустроят дорожки и места для пикников. Кроме того, рядом с ним появится оранжерея с удобно расположенным кафе. В центре сада будут проходить экскурсии и экопросветительские лекции.

Также в рекреационном центре появится современная площадка для занятия активными видами спорта. Специалисты проведут благоустройство и озеленение прилегающей территории.

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