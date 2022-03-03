РИАМО - 3 мар. Сотрудники подмосковной полиции проверят в первом квартале этого года все места компактного проживания мигрантов, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

«Есть озабоченность губернатора текущей ситуацией с местами компактного проживания и поведения мигрантов. Это вызывает беспокойство граждан. Мы активно проводим работы под моим прямым руководством. В этом квартале мы должны проверить все места компактного проживания и законность проживания указанной категории лиц на территории», - сказал Пауков.

Он отметил, что проблемы с наведением порядка есть в жилом секторе.

«В хостелах и гостиницах порядок наведем, чтобы они соответствовали всем требованиям. Но у нас много людей сдают квартиры в жилом секторе», - добавил Пауков.

По его словам, в места, где отдыхают мигранты, будут направлять больше патрулей.