РИАМО - 3 мар. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров представителей России и Украины состоится в четверг. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока рано давать оценку ходу и результатам будущих переговоров. Однако Лавров выразил уверенность, что решение по сложившейся на Украине ситуации обязательно будет найдено.

«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня», - подчеркнул министр иностранных дел России.

Лавров отметил, что, вероятнее всего, представители украинской делегации сотрудничают с США по вопросам проведения переговоров. Именно с этим он связывает факт переноса места проведения мероприятия.

Глава МИД РФ добавил, что на данных переговорах представители Украины обещали представить сформированную позицию по всем ключевым вопросам.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против РФ санкции.

Некоторые страны мира отменили авиасообщение с Россией. РФ ответила зеркально.